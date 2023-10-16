的士鐵騎迴旋處內互撼

【本報訊】前晚10時許，一輛的士與一輛電單車，分別沿觀塘協和街及觀塘道行駛，當駛至觀塘消防局對開開源道迴旋處，兩車懷疑收掣不及互撼。救護員接報趕至，發現姓梅（68歲）鐵騎士受輕傷，他清醒由救護車送院治理。執法人員封鎖現場，姓李（52歲）的哥在場助查事故經過及原因。