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的士鐵騎迴旋處內互撼

的士與電單車在開源道迴旋處相撞。（陳智煒攝） 的士與電單車在開源道迴旋處相撞。（陳智煒攝）
的士與電單車在開源道迴旋處相撞。（陳智煒攝）
【本報訊】前晚10時許，一輛的士與一輛電單車，分別沿觀塘協和街及觀塘道行駛，當駛至觀塘消防局對開開源道迴旋處，兩車懷疑收掣不及互撼。救護員接報趕至，發現姓梅（68歲）鐵騎士受輕傷，他清醒由救護車送院治理。執法人員封鎖現場，姓李（52歲）的哥在場助查事故經過及原因。
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