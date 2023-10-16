多輛食署外判貨車遭扑爆窗

【本報訊】昨晨7時許，執法人員接獲報案，指停泊在葵涌葵順街2號對開的多輛食環署外判商貨車及客貨車，分別有擋風玻璃及車窗毀爛，相信被人惡意砸破。人員到場了解，初步將案列作「刑事毀壞」，正追查疑人作案動機。