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多輛食署外判貨車遭扑爆窗
貨車車窗被砸毀。
【本報訊】昨晨7時許，執法人員接獲報案，指停泊在葵涌葵順街2號對開的多輛食環署外判商貨車及客貨車，分別有擋風玻璃及車窗毀爛，相信被人惡意砸破。人員到場了解，初步將案列作「刑事毀壞」，正追查疑人作案動機。
擋風玻璃破裂。（張開裕攝）
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