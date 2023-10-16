【本報訊】前晚11時許，多名駕駛人士報案，指途經香港仔石排灣道遊樂場對開，發現一隻身長約1.5米的野豬倒臥快線上。執法人員及愛協職員到場，發現該隻雌性野豬口鼻滲血，經檢驗後證實已經死亡，初步相信野豬在橫過馬路時遭車輛撞斃，遂召食環署人員檢走豬屍。