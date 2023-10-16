要聞港聞

捱撞野豬倒斃行車路

【本報訊】前晚11時許，多名駕駛人士報案，指途經香港仔石排灣道遊樂場對開，發現一隻身長約1.5米的野豬倒臥快線上。執法人員及愛協職員到場，發現該隻雌性野豬口鼻滲血，經檢驗後證實已經死亡，初步相信野豬在橫過馬路時遭車輛撞斃，遂召食環署人員檢走豬屍。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc