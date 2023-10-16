值1200萬可卡因寄艙 輪椅掩飾拘拐杖漢

運毒奇招盡出 歐洲迂迴來港 海關前日在機場截查一名行動不便的外籍拐杖男，期間透過X光機發現他的寄艙電動輪椅有異樣，經仔細檢查後，察覺其坐墊及椅背曾被加工重縫，內裏夾層藏有共值約1,200萬元的懷疑可卡因，隨即將該名男子拘捕。據悉，被捕人士是經歐洲迂迴來港，需要用拐杖助行，他報稱該電動輪椅是朋友借予，以方便旅遊。海關仍在追查案件，不排除有更多人被捕。

前日，海關機場科人員在赤鱲角香港國際機場，為一名由聖馬丁出發，經法國巴黎飛抵本港的外籍男子進行清關，他當時有兩個寄艙行李，其中一件為電動輪椅，當關員用X光機檢查輪椅時，發現影像有可疑，於是對輪椅作出更深入的檢查，其後發現輪椅坐墊和椅背均有被重新縫合的痕迹，繼而查出兩者均設有夾層，內藏約11公斤懷疑可卡因，估計總市值約1,200萬元，隨即以涉嫌「販運危險藥物」拘捕該名51歲男子，案件交由海關毒品調查科接手跟進。

藏坐墊椅背夾層 稱友人借用 根據初步調查，被捕男子報任租車公司董事，由於他行動不便，接受清關時要以拐杖支撐，他聲稱該電動輪椅是向朋友借來，以作旅遊之用。

調查人員指出，案件有兩個特別之處。首先，被捕人士由出發地前往位於歐洲的國家，再轉機飛赴香港，相信是企圖採取較迂迴的路線來港，以逃避海關偵查。第二，被捕人士將毒品收藏在電動輪椅的夾層內，企圖掩人耳目，加大關員執法難度，亦是近年首宗航空旅客利用輪椅藏毒的案件。

人員又指，面對販毒分子不同收藏手法及偷運方式，海關一直配備精準及先進的儀器，協助關員高效進行清關。海關會適時調整執法策略，並根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關檢查。海關重申，根據香港法例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁。