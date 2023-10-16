涉刑毀集運自提點 5人今提堂

【本報訊】今年9月8日至10月10日，屯門及沙頭角發生5宗刑毀案，案件均針對兩個內地品牌的集運公司快遞自提點，其中屯門的自提點先後3次被人用鐵錘砸爛櫥窗及淋潑漆油，另有一輛掛假牌的車輛，兩度接載歹徒到沙頭角的自提點「掃場」搗亂，推翻枱櫈等物品。連串案件造成的財物損毀，維修費共約3萬元。

5案共拘10人 包括主腦 由於案件性質惡劣，新界北總區執法部門展開深入調查及情報分析，鎖定有份犯案的人士，上周五（13日）至昨日於屯門、旺角、九龍城和深水埗一帶展開行動，至今一共拘捕8名本地男子和兩名持香港身份證的巴基斯坦及泰國籍男子（17至41歲），分別涉嫌「刑事毀壞」、「行使虛假文書」及「管有攻擊性武器」，同時檢獲一輛接應私家車，一支棒球棍，兩個用作淋潑紅油的器皿，疑犯犯案時所穿衣物及手機等。

調查顯示，事件懷疑因涉事品牌的生意競爭糾紛而起，至於被捕人士懷疑全部有黑幫背景，包括一名主腦、3名中間人、兩名負責聘請「行動組」的上線，以及4名負責破壞、睇水等工作的「行動組」成員。被捕人中4名本地男子和巴籍漢已被暫控合共兩項「刑事毀壞」罪，將於今日上午在粉嶺裁判法院提堂。另外3名本地男子已獲准保釋候查，須於12月中旬報到；其餘一名本地男子和泰籍漢現正被扣留調查。