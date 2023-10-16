重慶大廈藥房 兩職員收舖遇襲

【本報訊】昨日凌晨零時許，尖沙咀彌敦道50號一保安員報案，指兩名男子在大廈外遇襲，約5至6名涉案男子其後登上一輛私家車逃去。執法人員到場，相信姓莊（36歲）及姓蔡（34歲）事主為上址一藥房店舖職員，他們被硬物襲擊，傷及頭、手及膝部，由救護車送往伊利沙伯醫院治理。人員將案列作傷人，正追查兇徒作案動機，暫未有人被捕。

涉黑幫索保護費 有交錢照打 消息指，兩名事主為附近重慶大廈一商舖的店員及合夥人，事發時二人剛落閘收舖，未料遭涉案蒙面惡漢持鐵通窮追猛打，事件疑與黑幫「收陀地」有關，不排除因「陀地費」而多次被人滋擾，最終更在今日凌晨被襲擊毆傷。

據了解，涉事藥房開業約3個月，剛開張不久，有人便上門要求「收陀地」，負責人當場拒絕支付，此後店舖便兩度遭人搗亂，甚至有員工回家時受到跟蹤。有指歹徒「開價」每個月收取兩萬至3萬元保護費，店方在連番威脅下，無奈找人與對方商討，並達成一次過支付7萬元的共識，詎料付錢未能「消災解難」，最終「照樣畀人打」，令負責人憤怒難平。