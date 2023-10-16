12小時4案 區區爆竊猖狂人心惶惶

抬走海鮮檔錢箱 潛住宅掠珠寶金器 本港在12個小時內發生4宗爆竊案，包括兩宗由電閘黨撬開分別於荃灣海鮮檔和旺角店舖的鐵閘電掣箱，捲走店內現金速逃，海鮮檔「天眼」更攝下犯案過程，賊人企圖打開錢箱不果，遂將整個錢箱抬走。另有山頂豪宅遇竊，受害戶主撞破雙賊潛入其獨立屋犯案，儘管立刻報案，但賊人仍然攜同名牌手袋等贓物全身而退；西區亦有賊人懷疑撬窗潛入住宅，掠去現金、珠寶金器及手錶，男戶主歸家目睹亂狀，方知損失慘重。連串案件的損失合計超過一百萬元，執法部門正跟進各案，設法緝拿賊人。

連串案件損失逾百萬元 昨晨7時許，荃灣大屋街1號一海鮮檔的店員返回開門營業時，見到鐵閘電掣箱被撬開，店內存放約5,000元銀頭的錢箱不知所終，於是報案求助。人員到場視察環境，並且翻看閉路電視片段，發現在凌晨3時許，一名蒙面賊升起鐵閘入舖犯案，賊人在店內張目四顧，未幾鎖定一個錢箱，他嘗試打開錢箱不成，於是「一不做，二不休」將整個錢箱抬走，然後俯身鑽過鐵閘循原路離開，臨走前亦「有手尾」降下閘門，以免太早被人察覺異狀，導致犯行敗露。整個犯案過程只有大約3分鐘。

不足一小時後，旺角彌敦道583號一間雜貨店的負責人報案，指店舖懷疑遇竊。人員到場了解，相信賊人亦是透過撬開鐵閘電掣箱潛入，繼而撬毀收銀機擸走近10萬元現金，正追查賊人身份及下落。

戶主睹賊蹤 報案已逃逸 除了店舖遭殃，住宅同樣當災。昨凌晨4時許，執法部門接獲一名60歲男子報案，指他見到兩名身穿黑色衣物、戴頭套的可疑男子，正潛入其居住的聶歌信山道8號獨立屋搜掠。人員奉召到場，發現涉事獨立屋有玻璃門損毀，惟賊人早已逃之夭夭。經男戶主初步點算，相信屋內有5個名牌手袋、一條頸鏈、一個佛像、一個花樽及一套餐具被人盜走，全部失物總值約45萬元。據悉，該獨立屋由一家4口及外傭居住，日常有保安員及設有閉路電視監察。人員翻看「天眼」片段，並在附近兜截，可惜暫無發現。案件列作「爆竊」，暫未有人被捕。

另外，前晚9時許，西區薄扶林道98號福慧苑一單位的42歲男住戶返家時，赫見窗戶被撬開，客廳及睡房均留下搜掠痕迹，懷疑被賊人乘虛而入，隨即致電求助。人員到場了解，並且配合戶主點算損失，發現有5隻共值約14萬元的手錶、約3萬元現金、約值5萬元的金器及約值26.5萬元的珠寶首飾不翼而飛。人員正追緝賊人歸案。