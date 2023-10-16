港人研磁吸銀包無線充電器揚威國際

【本報訊】原來在公共交通工具或食肆使用USB充電口為手機充電，都有機會被黑客入侵！美國聯邦調查局今年初就為此呼籲公眾，切勿使用公共充電器。有香港初創企業研發了一款有無線充電功能的便攜磁吸銀包，讓用家使用公共充電裝置時隔了一重，不會令手機資料被盜，產品更衝出香港，獲美國和新加坡入口商青睞，料每件產品售價由230元起。

呂應麟（Tim）為一名為創業而放棄讀大學，由32歲才開始自學科技轉型的創科企業家。視「蘋果教父」喬布斯為偶像的他，兩年前受蘋果公司推出皮革銀包啟發，着手研發集科技及銀包功能於一身的產品，希望為大眾的生活帶來更多便利，他指很多手機因為經常插USB線充電，致充電口損壞及在手機賣出時大幅跌價，無線充電是大趨勢，但市場上的無線充電器都是插座款，重250至600克，不會有人隨身攜帶，故他想到將無線充電器變成時尚日用品。

公共充電隔一重 免資料遭盜用 Tim開辦的初創企業iii Hong Kong Limited，晶片技術研發出有無線充電功能、重量分別僅約80克的Techkiii磁吸銀包、手機殼和卡片套。產品連接公用USB充電口為手機充電，隔了一重，因為無線充電器沒有資料轉移功能，資料沒可能被盜用。

他參加了今年中IPHatch香港知識產權創業比賽，有知名電器及電子產品生產商在比賽中了解其產品後，認為有市場潛力，將專利技術轉讓，Tim以公司股份交換，藉此技術改良產品，防止無線充電器和手機過度充電。