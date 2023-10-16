六成兒童無法負擔暑期活動 團體促增經濟及家庭支援

【本報訊】本港貧富懸殊嚴重，不少生於貧窮家庭的兒童或青少年都難有機會參加課外活動。香港社區組織協會（社協）昨舉行記者會，指現時社區中心、學校課外活動比較貴，令60%貧窮兒童，在漫長暑假中沒有活動，而且學生資助分級目前只有兩類，令部分家庭難以申請。該會要求政府增加經濟和家庭支援，讓基層學生校內活動全免、增加學生資助分級種類，如90%免費、80%免費等、延長「地區青少年發展資助計劃」等。

現時香港兒童貧窮比率高達23.8%，為協助貧窮家庭，社協要求當局增加經濟和家庭支援，讓基層學生校內活動全免，而且「校本課後學習及支援計劃」的資助額近10年無上調，每名學童每年最多只可獲600元，要求政府大幅提升津貼，又建議當局增加學生資助分級種類，由現時只有全免和半免，改成90%免、80%免、70%免、60%免及半免等，同時將為期一年的「地區青少年發展資助計劃」延長至3年。

倡擴大資助分級種類 社協副主任施麗珊解釋，要求基層學生校內活動全免原因時指，本港每4個兒童有一位身處貧窮境況。在疫情過後復課，學生本應如常活動，然而對基層兒童卻不容易，大多數人「想學無乜機會學」，因社區中心和學校課外活動比較貴。加上，疫後大多數家長即使找到工作，但疫情期間要借錢生活，現時即使有錢亦需要還債，如若小朋友希望學習課外活動只能節省日常支出和找免費活動，因此大多數貧窮家庭都希望政府可以資助課外活動，故建議政府增加學生資助分級種類，是因為現時只有全免和半免，令不少剛好超出要求的家庭無法申請，連帶其他優惠亦無法申請，故希望增加種類令更多人能受惠。

手風琴已考取最高級別的梁同學希望政府可以增加資助，讓他們可參加課外活動，並解決雙非兒童問題。他又指自己是雙非家庭出生，父母都無法在港工作，難支持生活條件，現時只能靠媽媽在內地收入支持家庭開支。而父親都曾向政府申請綜援等，但當局指要申請綜援就需要父親放棄其撫養權，批評政府「扼殺我哋雙非兒童嘅未來」。另一位學生，馮同學則表示，自己亦希望能到外學習樂器，然而學費高昂，期望當局可以協助減輕學費壓力。