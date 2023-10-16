東呼即應：港大充斥內地遊客 學生呻無位食飯

【本報訊】學校本應是莘莘學子靜心寒窗苦讀的地方，但擁有過百年歷史的香港大學，近年卻慘遭遊客逼爆，成為新打卡熱點，不少港大生「狂呻」沒有地方食飯，校園生活極受影響。經《東呼即應》了解後，原來有內地網民在社交平台出攻略，教遊客在港大各個景點打卡，致校內食堂充斥遊客，大排長龍，嚴重影響學生校園生活。

香港大學因擁有新哥德式風格建築，加上餐廳選擇多，價錢亦被指比市面便宜一半，近年成為內地遊客的打卡熱點。同時，港大食堂是全港唯一對外開放的大學食堂，除了學生會食堂外，其他主校區的餐廳，都不需要使用學生卡點餐，可供外人隨意進出。《東呼即應》發現有內地網民在社交平台發文，以「港大超好拍」為題，出攻略教遊客打卡，包括身穿旗袍到必去的網紅「紅牆」拍攝；並提供前往交通方式，周邊景點等。

網紅攻略圖文並茂 此外，文中更集齊各大港大餐廳食評，包括哪間下午茶最抵食、哪間價格最實惠等，吸引大批網民留言詢問開放時間及預約詳情，有網民甚至問「有沒有導遊」，引起大量內地遊客興趣。

對於校園成為新景點，有港大學生發貼文控訴，表示由搭電梯、拍畢業照、到食堂買飯都要大排長龍。其中午休時段，飯堂基本上滿是遊客，有學生表示買到飯都沒有位置進食，只能端飯盒坐在花園；又指遊客吃完不自覺收盤子，弄到隨地垃圾，懇求遊客停止前來打卡吃飯。

食堂擁擠隨地垃圾 在學生持續反映下，港大食堂近日發出公告，表示以後只接待校內師生，購買食物需出示學生證。惟仍有遊客詢問能否借學生證進入食堂，不少學生希望港大未來能安裝閘門，限制校外人員內進。