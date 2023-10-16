東呼即應：大學迎新現淫風 勇敢拒絕勿從眾

教局院校似卸責任 東呼即應關注訪問藝人 《東呼即應》題材關心時事，網羅城中熱門話題。近期本港多間大學迎新營（O Camp）爆出醜聞，部分更疑似涉及性騷擾、露骨行為，以及刑事風化案等。事件引起全城關注，承載着社會期望的大學學府屢次出現風化事件，令外界擔心本港校園風氣變質。《東呼即應》就事件訪問了藝人劉晨芝，她表示，部分迎新營尺度太過火，呼籲參加者要學會拒絕。

大學舉辦迎新營目的是利用豐富多彩的活動，製造輕鬆愉快的氣氛；旨在讓新生熟習校園環境，認識不同圈子。惟本港多間大學爆出迎新營醜聞，包括強姦、非禮、窺淫等違法事件，部分個案已進入調查和司法程序。就校園風化案頻出，教育局及各院校只交代「做咗好多嘢」，令外界擔心有推卸責任之疑。

外國雖開放 未見強制參加 《東呼即應》就事件訪問了曾在美國加州大學洛杉磯分校讀書的藝人劉晨芝，她表示，當地思想相比香港較為開放，外國的男女或會將「攬攬錫錫」當作禮儀，氣氛較為瘋狂，大家都想新生玩得投入一點，但她強調，當地學生並無出現被迫參與遊戲的情況。

對於本港近期發生多宗迎新營醜聞，劉晨芝表示，她沒有在香港參加過迎新營，估計或因學生感到群眾壓力，令他們會擔驚受怕，直指「外國學生不肯做的話，就乾脆不做」。

她又認為，本港部分迎新營尺度太過火，呼籲參加者若在過程中感到不適，不應受群眾壓力影響參與活動，一定要主動拒絕。

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