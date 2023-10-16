工權會：業界多因成本未遵安全法規

【本報訊】本港奪命工業意外頻生，工業傷亡權益會總幹事蕭倩文昨日在電台節目表示，建造業致命工業意外每年有約20宗，她指出，確保職業安全，勞資都有責任，雖然本港工地安全技術及法規完善，但業界普遍因為節省成本而沒有遵從。她續稱，不少工業意外都涉及工務工程，認為港府將工程外判，亦需為意外負上責任。

議員促屢涉工業意外承建商應除牌 立法會議員郭偉强則表示，修訂的職安健法例在今年4月通過，罰則提高到最高罰款1,000萬元及監禁兩年，但法例的阻嚇作用，往往要等到有個案遭法庭判刑才有效果，但已經太遲。對於近期奪命工業意外，部分肇事地盤承建商為精進建築，他認為勞工處應調查涉事建築商的管理文化及承辦工程量等系統上是否出問題，同時應改善判上判問題，涉及工程設計等失誤，亦要追究相關責任。

立法會議員盧偉國則稱，港府工程已採用安全智慧工地、安全支付計劃，資助業界推行工地安全措施，但港府亦應考慮將屢涉工業意外的承建商除牌。