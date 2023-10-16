「狗教授」訪城大 為學生減壓

【本報訊】本港近日接連發生有大學生懷疑因壓力爆煲輕生慘劇，引起社會關注學生心理及精神健康。有本地大學與動物慈善機構合作，讓小狗化身「狗教授」進入校園與學生見面，望同學可以在繁忙的學業中放慢腳步，透過與狗隻互動紓緩壓力，同時學習善待動物。

亞洲動物基金義工團隊於本月初，帶同他們飼養的小狗，以「狗教授」身份到香港城市大學與學生見面。活動吸引過百名城大學生參與，有學生指小狗單純可愛，是人類最好的朋友，與他們相處可以暫時拋開煩惱。有來港升學的非本地學生則表示，經常記掛在家鄉飼養的寵物，今次有機會在香港接觸小狗，與牠們拍照，是一段美好的時光。

曾以「狗醫生」身份探訪院舍 亞洲動物基金動物福利教育經理Karina O'Carroll指出，參與「狗教授」項目的狗隻是註冊治療犬，過去均曾以「狗醫生」身份探訪醫院和安老院舍等。她表示，由於學校人流比院舍多，能夠通過進一步測試成為「狗教授」的狗隻都特別懂得與人群相處；她期望透過義工分享照顧狗隻的心得，同學能更關注動物權益。

城大學生發展處處長伍清華表示，是次活動到訪的「狗教授」共有4隻，全都性格友善和溫馴，當中年紀最大的已有15歲，仍然定期為身邊人帶來溫暖，期望可授予同學一堂寶貴的生命教育課。