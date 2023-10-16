料年內3000萬人次訪港 遠遜疫前

【本報訊】本港今年8月錄得近408萬人次旅客訪港，相當於新冠疫情前約八至九成水平。惟文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，今年底客量要重拾疫前水平，機會仍然很微。他預測，今年整體訪港旅客至少3,000萬人次，惟相比2018年錄得歷來最多的6,514萬人次，仍有一段大距離，而限制之一是航空公司運力未完全恢復。

楊潤雄昨出席電視節目時承認內地旅客消費模式轉變，減少大額購物消費，增加深度遊，但人均消費額及留港日數與疫情前分別不大，只是消費類別與過去不同，受惠對象亦有別。他不認為內地旅客消費額減少，就需要增加訪港旅客人數，以維持經濟效益，他強調香港地方始終細小，若旅客過度集中在某一區，會令人感到擠迫，要小心平衡對市民生活的影響。

研提升廟街夜市氛圍 他又透露，當局正研究提升廟街夜市氛圍，而形式會類似灣仔海濱墟市，包括考慮重推廟街地道美食，舉辦表演等，但廟街大型推廣活動會以周末為主，未必適合每日舉行，以顧及附近居民日常影響。

對於政府提出修例，把進入持牌桌球室的年齡由16歲降至8歲，青少年可進入的時間由晚上8時延至11時，亦容許穿着校服的人士入場。楊潤雄指過去20年桌球發展轉變大，由純娛樂演變成運動，當局在放寬年齡等入場限制時，將研究在發牌時加入特定條件配合。