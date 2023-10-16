6成受訪長者不知廣東院舍計劃

【本報訊】本港高齡化問題嚴重，港府近年力推跨境安老計劃。有政黨昨發表研究結果，發現有近四成受訪者有意到內地安老，但近六成不清楚「廣東院舍照顧服務計劃」，而最多人擔心在內地安老的問題為醫療及生活費問題。該黨建議當局容許居住在廣東及福建的人繼續領取高齡津貼（生果金）的安排拓展至其他省份，增加院舍照顧服務計劃宣傳，並增設「試住冷靜期」。

倡領生果金安排拓至更多省份 現時本港安老宿位短缺，有部分長者有意選擇到內地安老。有政黨在9月到10月期間，向724名長者進行問卷調查，發現有四成受訪者有意到內地安老，地點以廣東省佔最多，其次是福建和澳門。長者一般最關注為醫療和生活費問題，雖然不少長者有意到內地安老，但原來有六成受訪者均不清楚「廣東院舍照顧服務計劃」。

該黨指社會福利署自2014年已起推出試驗計劃，並在2020年將試驗計劃恒常化，即政策推行已有9年時間，批評當局宣傳不足，促加強宣傳，又認為隨內地發展迅速，部分城市物價急升，對收入有限的長者而言，十分關注長遠生活開支，建議政府改善「現金福利過河」措施，包括將容許居住在廣東及福建的人繼續領取生果金的安排拓展至其他省份，並將有關安排延伸至領取傷殘津貼的長者。

議員李世榮建議當局擴大長者醫療券範圍，指單在港大深圳醫院在2018年已有11,418人申領長者醫療券，到2022年更升至32,356人，認為升幅快和高，有必要擴大。同時新增每年上限為5,000元的「定額住院醫療券」，鼓勵長者就地醫療。他亦要求當局推出「試住冷靜期」，讓長者可採取試住模式，容許他們指定期內可以不受限制往返內地院舍和香港，使他們可逐步適應內地生活，同時可以繼續在港輪候院舍，以及無需要交還公屋。