智障人士輪候宿位需10年 團體倡大灣區設跨境宿舍

【本報訊】本港近期發生數宗涉及智障人士及照顧者的家庭悲劇，有組織已指出相關人士的宿舍輪候逾10年，令家庭照顧者壓力爆煲。香港心理衞生會總幹事程志剛昨指，輪候院舍時間，除了智障人士外，長者都需要10年以上，他建議政府研究與內地合作推出跨境宿舍照顧服務，認為大灣區或可以讓照顧者多一個選擇，但強調有關服務要有相應配套，讓親屬可以探望及相聚時間。

程志剛出席電視節目時表示，近期接連有數宗家庭慘劇引起照顧者關注，求助數字亦有所增加；政府上月底推出照顧者支援專線，至今接到逾2,400個來電。

給照顧者多一個選擇 他續說，輪候長者院舍或者智障人士的院舍都需要10年以上，大灣區或可讓照顧者多一個選擇，而利用內地的地方不代表放棄他們，而是多個選擇。

在目前沒有其他選擇的情況下，程志剛建議，政府應為關愛隊提供訓練配合個案經理，在社區層面支援高危家庭，並提醒他們有需要時主動求助。他解釋稱，照顧者很多時會覺得是自己的責任，想獨力承擔，而在壓力下可能會出現抑鬱或焦慮，如有睡眠欠佳、失眠、過度睡眠、食欲轉變；突然失去興趣及動力，即達至警戒線，是需要求助的訊號。

社署下月將推出一站式照顧者資訊網，程志剛建議加入人工智能導航，例如口述問題便可以獲得資訊，方便照顧者查詢及求助。