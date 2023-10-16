物種趨增 中華麝鳳蝶首現北區鹿頸

【本報訊】本港有多種蝴蝶棲息。有環保團體發現全港7個蝴蝶熱點共錄189種蝴蝶出沒，佔全港蝴蝶物種超過70%，當中屬罕見和非常罕見的珍稀蝴蝶多達60種，包括首次於北區鹿頸發現的中華麝鳳蝶。環團指，近年本港蝴蝶物種數量呈上升趨勢，反映本地鄉郊天然生境正漸趨成熟穩健，不少鄉郊邊陲地帶因未有受到人為干擾，演化成淡水濕地和次生林等複雜的生態系統，為包括蝴蝶在內的各類野生動物，營造理想棲息地。

烏蛟騰龍鼓灘物種創15年新高 環團綠色力量公布最新蝴蝶普查結果，本港7個蝴蝶熱點中，首3甲依次為大埔烏蛟騰、屯門龍鼓灘及北區鹿頸，分別錄得140種、132種及130個蝴蝶品種。其中，烏蛟騰和龍鼓灘的物種數量，更創2008年調查以來新高，較上一次調查增加77%和22%。此外，調查又於多個地點錄得3種近年才於本地發現的蝴蝶，包括珍灰蝶、白襯安灰蝶和青園粉蝶。

綠色力量助理高級教育及項目經理游靜賢表示，中華麝鳳蝶過往僅穩定出沒於港島區高山上，在北部地區發現並不尋常，估計因鹿頸鄰近內地，緊接內地梧桐山國家級森林公園，不排除該品種從國內跨境進入本港範圍。游指，北部邊境地區發揮着中港兩地生態走廊的功能，籲當局應更審慎評估該區發展對生態環境的影響。

至於珍灰蝶、白襯安灰蝶和青園粉蝶，均是2021年才於本港首次發現，原本活躍於熱帶地區。是次調查在多個地點發現其蹤影。游靜賢形容牠們已落地生根，相信與本港炎熱日子持續增加有關。不過，游憂慮氣候變遷加劇會導致原生的溫帶蝴蝶物種被逐步淘汰，敦促政府致力推動本地邁向碳中和，緩解氣候變遷影響自然生態。