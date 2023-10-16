極端天氣躪港頻生 促設災難應變中心

1.5億元緊急警示系統 需檢討作用 氣候變化的危機日漸加劇，極端天氣頻生。近月本港先後面對「500年一遇暴雨」和超強颱風。17個團體認為本港需要盡快大幅持續減碳，提高應對氣候變化能力。綠色和平項目主任伍漢林指政府應對過去幾場大雨的方法，令人對現有機制有所質疑，不但應增設災難應變中心，更需檢討耗資1.5億元設立「緊急警示系統」的作用；另有團體代表要求強化氣候變化專員職能，以更高角度處理氣候問題。

該等團體聯合向政府提交建議，要求當局推動綠色及可持續金融、推動減緩氣候變化措施、加強應對氣候變化能力，以及提升氣候治理。有關團體要求當局制訂全面氫能路線圖，加快綠色氫能供應以促進灰色氫能過渡至綠色氫能。灰色氫能即為化石燃料所產生的氫氣，而綠色氫能即由可再生能源產生之氫能。團體又促檢討《香港電動車普及化路線圖》， 將現行推廣電動私家車措施擴闊至所有車輛，特別是商用車，包括貨車、巴士和小巴，並為各行各業制訂減碳藍圖，訂出由現時至2050年的詳細減碳藍圖，以及訂立以5年為期的減碳目標。

倡「海綿城市」概念引入主流 近年本港颱風和暴雨連連，即使10月亦有9號風球，因此團體促政府將「海綿城市」概念引入主流，使城市能夠像海綿一樣，能更好適應環境變化和應對雨水帶來的自然災害，以加強應對風暴、洪水和高溫影響，同時成立災難應變中心。

事實上，現時政府已設有「緊急事故監察及支援中心」。被問及希望增設災難應變中心的原因，伍漢林解釋，因為過去幾場大雨政府的應對方法，令人對現有機制有質疑，當中在於2020年耗資1.5億元設立「緊急警示系統」更未有使用，認為政府應檢示現行機制。至於何時應啟動機制，伍則認為要視乎實際情況，嚴重情況需要用機制，舉例早前黑雨致有山泥傾瀉，有人更因此失去性命。

思匯政策研究所的研究分析員曾詠表示，個人而言希望強化氣候變化專員職能，期望氣候專員能以一個更高的角度處理氣候問題，而非單出席講座的嘉賓。

翻查資料，在氣候變化專員成立之初，已有議員人事編制小組委員會提出憂慮，恐增設專員只會「疊床架屋」，並令事情「更加混亂」。記者林彥汛