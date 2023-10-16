調查：逾65%人願用AED出手救心

【本報訊】今日是「世界救心日」，為喚起大眾對心臟健康的關注，香港紅十字會於昨日舉行「世界救心日活動」。活動設有攤位遊戲、工作坊及展覽等，冀提升參加者對學習心肺復甦法（CPR）及使用自動體外心臟去纖維性顫動器（AED）的認識及使用信心，鼓勵公眾在有需要時敢於伸出援手。

今年「救心日」以「敢做CPR+AED，發揮旁觀者力量」為主題，場上設有自動體外心臟去纖維性顫動器使用示範、嘉賓分享、攤位遊戲、工作坊及展覽等環節。紅十字會主席劉楚釗表示，期望活動可增加參加者對CPR和AED的認識及使用信心，一旦遇上危急事故，市民能夠及願意互相幫助，拯救生命。

紅會辦除顫器教學 此外，紅十字會早前聯同香港中文大學傳播與民意調查中心進行「公眾對AED的認識和態度調查2023」調查，發現逾六成半受訪者表示，如果有人需要協助，就算不認識傷病者，都會嘗試使用AED為其進行急救。

紅十字會指出，結果反映多數市民願意幫助他人，在此基礎上，機構將會更集中推廣相關知識，以及進行鼓勵不同界別機構於社區安裝AED的工作。