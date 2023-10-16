港大4項研究 催化健康長壽 創新奪獎

香港大學工程學院和李嘉誠醫學院合共有4個研究項目，獲美國國家醫學院頒發本年度「健康長壽催化創新獎（香港）」。每位得獎者可獲得為期一年，最高5萬美元（約38.9萬港元）的研究經費，並將獲得申請該計劃的加速育成階段及後續階段的資格。得獎者亦將獲邀出席由美國國家醫學院舉辦的創新高峰會，分享研究成果。港府亦會向獲獎的研究團隊提供最高18萬元的津貼，以資助團隊成員出席創新高峰會。

該獎項是美國國家醫學院發起的健康長壽大挑戰計劃的一部分，藉以鼓勵具創意的研究項目，實現人類健康長壽為目標。該計劃分3階段進行，包括催化創新階段、加速育成階段以及大獎殊榮。香港大學教育資助委員會轄下的研究資助局於2022年起與該學院合作，舉辦「健康長壽催化創新獎（香港）」，鼓勵在任何學科領域中有可能延長人類健康壽命的大膽創新想法，包括改善任何年齡層健康狀況的研究項目。

抑炎性衰老 防治腦中風 港大該4個獲獎項目包括，由港大李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授杉村竜一主導的「通過靶向炎性巨噬細胞核PD-L1逆轉炎性反應」，團隊研究導致炎性衰老的炎性巨噬細胞，並開發一種新型抑制發炎的治療方法，從發炎老化的角度改善人類健康，為本港的藥物開發和研發應用帶來曙光。

另一個項目是「老年性腦中風防治新策略：棕色脂肪療法」，由港大李嘉誠醫學院臨床醫學學院內科學系生物醫藥技術國家重點實驗室研究助理教授耿磊落領導。棕色脂肪組織（BAT）由棕色脂肪細胞和基質血管部分組成，在調節產熱和能量消耗方面發揮着重要作用。BAT還通過分泌棕色脂肪因子調節全身代謝和健康。腦中風一直是老年人口死亡和殘疾的主要原因，衰老與BAT的喪失和功能障礙以及腦中風預後不良密切相關。該研究揭示BAT在調節老年腦中風損傷中的有益作用，有助開發基於BAT的老年中風療法。

另外兩個獲獎項目，分別是港大工程學院電機電子工程系講座教授李安國領導的「開發集成圖卷積網絡多模態平台對遲發性阿爾茨海默病進行早期檢測及發病預測」研究；以及港大李嘉誠醫學院生物醫學學院副教授Dr Ralf Jauch領導的「利用改造轉錄因子實現有效且安全的表觀遺傳復興」研究。