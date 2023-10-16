香港仔街市問題屢現 檔主多怨言

郭偉强

【本報訊】政府推出「街市現代化計劃」，作為首個項目的香港仔街市，不單止重啟日期一拖再拖，更先後出現冧天花、打風時候出現漏水等硬件問題，有議員直指項目「未盡如人意」，指第一個項目都「未搞掂」，希望公帑「唔好掟入鹹水海」，街市檔主也指街市設施周不時會壞，熟食中心更會每個月起碼有3次響火警鐘及煤氣斷供等問題。

漏水冧天花 警鐘誤鳴斷煤氣 議員郭偉强表示，對香港仔街市本身「寄予厚望」，但結果未盡如人意。他又指街市應參考私人營辦商和管理商營銷思維，而目前部門只想管理，但沒有想過如何「搞旺」街市。他指街市本身的問題多多，先是開張比預計遲了4個月，開張不到一個月又出現天花剝落，上個星期更水喉爆裂。

南區東分區委員會委員陳榮恩指街市硬件經常出現問題，如每個星期三都會遇到扶手電梯維修時間，而通往閣樓的雙層升降機更只是「裝飾」，如有輪椅人士需要使用，要花費20分鐘等待管理人員開啟升降機。此外，街市燈光十分陰暗，有街坊稱難以看到樓梯。

有海鮮檔檔主表示，街市翻新後經營了5個月，但檔口設計非常差，包括擺貨位不夠，冷氣方面，他指冷氣費昂貴，而二樓冷氣往往太冷，但地下周不時沒有冷氣。熟食中心代表指全層只有117個座位，平均每檔只有13個座位，而且廚房冇冷氣，座位設計也不合理，他指「肥些少都坐唔到」，座位之間穿梭要「兜大圈」；而每個月起碼有3次響火警鐘、煤氣斷供等問題，大大影響生計。

亦有檔主表示，街市翻新仍存在衞生問題，包括有蚊有曱甴，但當局堅持不安裝蚊燈，部分檔口存在信號問題，完全收不到電話信號及網絡。