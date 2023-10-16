房會倡引入機械工友 改善地盤安全

【本報訊】為加快興建公營房屋的進度，房屋委員會已引入多種新科技提升效率，並在新建築合約標書的評審準則加入新要求，鼓勵承建商採用建築機械人，改善工地安全，吸引更多新人加入建築業。房屋署結構工程師余梓瑩表示，機械人能代替工人處理部分高風險或體力勞動的工作，減低工人承受的健康風險，有助擺脫地盤工作辛苦和危險的舊有形象。

分擔重複及危險工序 房委會表示，目前轄下有37個地盤正在或將會採用建築機械人，為工人分擔重複枯燥或有潛在危險的工序，例如打磨牆身的機械人，可將石屎牆身打磨平滑，方便之後上底粉層和油漆；同時更配備「吸塵機」，以便吸走打磨時產生的粉塵，減少空氣污染。

至於室內噴塗機械人，房委會指它可配合建築訊息模擬技術自動噴漆，只要輸入房間三維地圖，機械人便懂得利用室內導航技術完成九成室內噴塗工作。燒焊機械人亦可為地基H型鋼樁柱接駁進行多層燒焊，自動完成繁複的對接焊接工序。

地盤高級管工羅志輝指機械人大大節省時間，以往在單位內花上一小時才完成的工序，機械人15至20分鐘便完成，工友不用爬梯子刷天花板，不會因長時間抬頭導致頸部勞損，也不用擔心油漆滴進眼睛。