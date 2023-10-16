耀東邨山坡塌泥 緊急工程需時半年

【本報訊】本港經歷500年一遇的暴雨，全港接獲181宗山泥傾瀉，當中東區為重災區，筲箕灣耀東邨一幅天然山坡塌下大量山泥，導致耀興道至今一個多月未解封。土力工程處長張偉文接受傳媒訪問時表示，緊急工程需時半年，土力處會再檢視和評估全港同類型天然山坡，並研究興建小型雨水隧道，減低山泥傾瀉風險。

耀興道山泥傾瀉的位置，下方約60米是人造斜坡，早於1990年代即耀東邨建成前後已做鞏固工程，符合現代標準，上月黑雨期間未損毀，但人造斜坡對上的天然山坡最高點離地約100米，塌下約3,000立方米山泥，超過一個標準泳池容量，而該山坡主要由花崗石組成，塌下主要是風化了的石頭。

張偉文預計，現時該天然山坡的緊急工程需時約6個月，包括清理山上大量石塊，並以岩釘及噴漿等鞏固，然後重開耀興道；政府另會詳細設計修復山坡。張稱上址人造斜坡斜度太大，亦沒空間興建泥石壩，故會研究興建小型雨水隧道，截流山上雨水，避免暴雨時太多雨水滲入山坡。

指防治計劃擴至3000山坡 至於全港山坡情況，張指土力處自2010年起推行的「長遠防治山泥傾瀉計劃」，已把防治山泥傾瀉的工作擴展至全港約3,000個天然山坡，耀興道山泥傾瀉事件顯示，除應用現有技術例如泥石壩來阻截塌下的山泥，亦需探討以「治水」方式紓緩天然山坡於暴雨期間的壓力，例如在上游興建小型雨水隧道截流。土力處會檢視與耀興道類似的天然山坡，研究以「治水」的方式做風險緩減工程，但暫未有具體選址，相信數量不會太多。