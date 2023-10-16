大坑西邨首置盤 擬增儲物房戶型

【本報訊】市建局行政總監韋志成直言，藉是次首置項目「煥然懿居第三座」，除了收集數據分析申請者的家庭狀況和住屋特徵外，亦因應私人住宅物業市場的最新趨勢，在調查中加入「一房加儲物房（一房半）」和「兩房加儲物房（兩房半）」的戶型選項，供申請人填寫其喜好。有關資料將有助其團隊日後在設計大坑西新邨「首置」項目單位時，為住戶提供更切合需要的設計和選項。

空間可更靈活運用 韋指出，按數據顯示，在申請總數當中，有30%申請者喜好一房半和兩房半的戶型。若將一人和家庭申請者兩個申請組別分開作獨立分析，當中的一人申請者較喜好「一房半」戶型，相信他們希望多「半間房」作為儲物房、書房或衣履間等用途，配合開放式廚房的設計，客廳和睡房的空間將可以更靈活地運用。至於家庭申請者，他們大多喜好兩房和兩房半的戶型，當中以二人家庭為主，相信這與年輕夫婦日後增添家庭成員的計劃脗合。

有關數據將協助市建局在研究發展大坑西新邨「首置」項目時，從整體規劃和建築設計入手，適量增設「一房半」和「兩房半」戶型的可行性，讓市建局的「首置」項目單位，更配合不同家庭組別的住屋需要。市建局亦提醒，「煥然懿居第三座」項目將在本周三晚上7時截止申請，有意申請的市民須把握時間。