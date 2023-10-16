煥然懿居第三座 超額7.7倍認購 爭崩頭

40歲或以下佔9成 多為一人申請 本港樓市全線下滑，普遍市民對香港發展前景未抱太大期望。惟市區重建局行政總監韋志成表示，該局首置項目「煥然懿居第三座」截至前日收到大約2,270份申請表，超額認購約7.7倍。申請者以40歲或以下的青年為主，佔申請總數近90%，包括其中約70%為一人申請者，僅30%為家庭申請者，並以二人家庭為主。韋直言面對本港現時的經濟環境，有關認購情況尚算理想。

韋志成日前在網誌中指出，考慮到近期的本港經濟及樓市環境，加上按揭利率仍處於較高水平，是次市民對「首置盤」的反應，雖未及當年「煥然懿居」推出第一及第二座般熱烈，實屬意料之內。惟他表示，縱使在現時樓市明顯下行，很大機會影響市建局收入的環境下，該局仍然維持「煥然懿居第三座」原定的推售計劃，並在上月開始接受申請。他指，雖然受制於有限的財政資源，惟決策的考量並非純粹單從商業角度衡量單位的銷情，而是顧全社會的整體利益為前提，以協助部分市民擁有屬於自己的安樂窩，改善居住環境。

60%申請者曾落空資助屋 韋又表示，市建局根據登記認購「煥然懿居第三座」的數據顯示，超過40%申請者居住在新界區。他引述地產業界的數據，指目前新界區的樓價，較當年推出「首置」單位時平均下跌8%至9%，近月亦有新樓盤出現大幅減價的個案，但申請者仍跨區申請，他認為可見市區樓仍然較具吸引力。至於以折扣市價出售、位於市區的「首置」單位，即使涉及資格審核和轉讓限制，他認為仍有一定的需求。他又指，從過去兩次「首置」項目的數據反映，「首置」概念對單身青年及年輕家庭而言具有一定吸引力，能夠配合港府協助部分青年「上車」的目標。

此外，市建局的統計亦發現，有約60%的申請者過往曾申請不同類型的資助出售房屋項目，包括市建局的「煥然壹居」、「煥然懿居」第一及第二座、房委會居屋項目，以及房協的資助出售房屋項目，惟他們以往的置業安居願望最終仍落空。有見及此，該局認為社會上仍有一群經濟條件不足以負擔私人樓宇住宅的市民，尤其是青年及年輕家庭，需要社會提供援助，才有實質機會登上房屋階梯、向上流動，因此市建局將繼續擔當及做好資助出售房屋、包括「首置」項目的角色，以協助市民置業成為私樓業主。