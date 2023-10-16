告別劏房大隻講 逾10萬間滿街巷

【本報訊】土地與房屋問題一直困擾着香港社會，港府財金官員曾經於2021年提出要「共同努力，告別劏房」，但根據政府統計處今年公布最新數據，全港劏房數目仍是高企不下。根據2021年中期人口統計，全港現時約有107,371個劏房，與去年房屋委員會長遠房屋策略所公布的數字相若，但較2016年的人口統計數據的相關數字，明顯增長16.98%。

入住人數增 呎租中位數$42 根據統計處的報告指，全港目前有約10.7萬個劏房，即代表平均一個單位，會被分間成3.2個劏房，現時全港約有21.4萬人居於劏房中，當中約有40%是單身人士，較5年前的數據升達10個百分點。

報告又揭示，九龍劏房數量最多，約有6.75萬個，佔整體約62.4%，當中以油尖旺及深水埗區的劏房最多，分別有2.62萬及2.23萬個。

撇除免租的住戶，有10.47萬個居於劏房的住戶要交租。統計處報告指出，劏房租金中位數亦由2016年的4,500元，升至2021年的5,000元；其呎租中位數更高達42元，相比全港的25元，呎租貴近70%。

報告又顯示，劏房住戶入息及學歷均有上升趨勢。其中入息中位數在5年間升超過50%，即由2016年的9,250元升至2021年的1.4萬元；至於具專上教育程度的劏房戶，亦由12.7%升至21.0%；而居於劏房的家庭主婦及無收入人士比例，同較全港人口高，相反退休人士的比例卻較低。