發展商稱政府財力技術足以解決 房屋問題老掉牙 削弱港競爭力

【本報訊】回歸逾20年，本港居住問題依然未解決。有本地地產發展商高層昨日接受電台訪問時直言，曾向首屆香港特區政府提出在東大嶼淺水區填海，增加土地供應，以改善中低層居民的居住環境，目的是確保社會穩定。惟時至今日，他認為香港唯一欠缺、亦是令他最失望的就是房屋問題依舊存在，直言問題如果處理得好可直接提升本港競爭力，勝過任何周邊國家及地區。

深圳亦能應付千萬人居住 該發展商亦舉例指，現時逾千萬人住在深圳，深圳市政府亦能解決到房屋問題，直指本港房屋問題很具迫切性，例如劏房戶。他反問港府為何解決不到，認為以香港的財力、智慧和技術，一定可以解決；同時亦認為以現時香港人的收入，不應該僅住在數百呎的單位。

此外，港珠澳大橋由建成至今使用率依舊偏低，該發展商認為目前粵港澳3地政府各有自己一套想法，香港政府因擔心會造成大橋擠塞而限制使用，他對此感到奇怪，因為花大筆金錢興建大橋卻未能發揮最大功效。他又指澳門政府亦擔心塞車，但找到解決辦法，例如在澳門方面設有大型停車場，珠海市則歡迎民眾駕車前往，認為香港方面應該一早興建大型停車設施，以解決大橋帶來的交通擠塞問題。