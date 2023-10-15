少年識盡愁滋味 學生自殺蔚成風

香港在短短24小時內，接連有兩名大學生自殺，情況令人震驚。本月12日晚上10時許，一名從內地來港升讀中大的19歲男生，被發現倒臥於崇基路一帶天橋，詎料翌日晚上10時許，又有一名剛升上港大的18歲男生，被家人發現反鎖杏花邨家中房內，用膠袋笠頭吸入氦氣死亡。都說大學生是社會棟樑，接連有大學生自尋短見，香港究竟出了甚麼問題？

更須指出，今年5月亦有一名24歲港大內地女生在西環跳樓輕生，反映大學生自殺絕非個案。根據資料，單是2015年至2016年的一年內，已有11名本港大學生輕生，全部正值花樣年華。這些天之驕子理應含苞待放，大好前途正在等着他們，偏偏他們選擇走上絕路，實在令人痛心。

至於自殺死亡的中小學生同樣不在少數，統計顯示，2021年15歲以下的自殺率上升至歷史新高的1.7；15至24歲整體青少年自殺率達到9.3，比2020年的8.6為高。而2020年至2022年期間，本港合共錄得71宗中、小學生懷疑自殺身亡個案，連教育局也承認數字「稍有上升」。可見少年識盡愁滋味，本港學生壓力高企，情緒無法得到宣洩，一時想不開便會鑽入牛角尖。

每當外界論及學童自殺，教育局及醫衞局例必搬出種種數字，證明已作出很多支援。例如醫衞局表示，現正聯同醫管局、教育局和社署檢討協作醫教社計劃的服務模式，以期提升計劃的持續性及針對性，在學校為有精神健康需要的學生提供適切支援；教育局亦強調，一旦校內發生懷疑自殺個案，已有指引要學校馬上啟動危機處理小組。然而，自殺個案依然時有發生，顯見這類事後支援作用不大，事前支援亦不到位。

再說，教育局及醫衞局的措施主要針對中小學，大學生往往被視為成年人，大學風氣亦較自由，若不主動求助，有關部門實難以提供協助。由此可見，要防止年輕人走上絕路，單靠政府支援並不現實，身邊人的關心必不可少。事實上，不少自殺個案在死前都會透露蛛絲馬迹，最常見是在社交網留下心灰意冷的貼文，若家人朋友能及早發現，予以開解，可能挽回一命。可惜不少輕生者皆與家人朋友關係疏離，以致外人欲救無從。同時亦須承認，本港醫療資源供不應求，公院提供的青少年以至成人健康精神服務輪候時間漫長，隨時在等候期間釀成慘劇。

當然，年輕人自殺原因，往往離不開得不到家人關心、朋輩相處欠佳、學業壓力巨大、感情生活不如意，有些人因此患上抑鬱症也不自知。但不能否認的是，現今一代大都在溫室下成長，人生從沒經歷大挫折，以致稍有不如意便會將問題放大。本月初一名廿多歲男子蹈海身亡，原因便疑與遺失電腦資料有關，令人搖頭嘆息。明乎此，本港教育系統必須加強學生心靈教育，鼓勵他們有事要主動求助，最重要讓他們明白求學不止求分數，如何在逆境自強，培養正面態度，也是非常重要。