冰鑑春秋：國民黨想玩死自己？

集政治工作者與媒體人於一身的趙少康，號召「戰鬥藍」大集結，請來了韓國瑜與侯友宜合體，還有33名泛藍軍的立委參選人，浩浩蕩蕩地提出8項政治主張，宣示藍軍明年大選全力出擊，營造團結拉下民進黨的氛圍。

然而，這看似拉抬泛藍聲勢的舉動，在和樂融融的表面下卻暗潮洶湧；韓國瑜致詞時不僅酸國民黨「軟又沒出息」，還大嘆如同「背着石頭唱歌」吃力不討好，出錢出力還有人非議。這番話是說給誰聽？立刻引起各方的議論。

與此同時，趙少康提出的8項政治主張，其中有些竟與侯友宜過去的說法不同調，私底下連參與集結的立委參選人都表示，在記者會前對這8項政治主張毫無所悉，一場本該是幫參選人造勢的活動，卻轉變成大家為趙少康的政治主張背書，可趙既無黨職也無公職，這次也並未參選，這8項主張到底是宣示國民黨內次團體正式成軍？還是劍指選後的黨主席之位？也令人充滿聯想。

而彷彿是為了回應韓國瑜的說法，隔天國民黨主席朱立倫表示，邀請韓國瑜擔任國民黨副主席為選戰打拚，並不是他的想法，而是韓幾個月前主動向他提及，是韓身邊不少朋友的建議，他也非常樂意韓國瑜來協助黨務，促成藍白合。若真如朱立倫所言，那為何會延宕數月都沒有發表韓國瑜的副主席任命？實際上以韓在黨內的人氣與實力，若真想掌權，大可直接競選黨主席，又何必向朱立倫求官？消息傳出後，韓國瑜辦公室低調表示沒有回應，僅說韓會向外界報告結果，這是否說明朱韓兩人的矛盾已完全枱面化，內鬥風暴即將全面升級？

國民黨選情低迷，黨內卻山雨欲來，國民黨難道真是內鬥內行，不玩死自己絕不罷休？