自成一家：反華高漲 中美難和好

中國駐三藩市總領事館遭人開車衝撞，司機被警方當場擊斃。由於事件涉及到外交層面，相信事件的真相很快就可以水落石出。但一個不爭的事實是，中美關係近年轉差，華府不斷針對中國，這種做法導致美國國內反華情緒持續高漲，令反華思想在美國民間根深柢固。

雖然美國今年以來頻頻有高層官員訪華，包括國務卿布林肯、財長耶倫、總統氣候問題特使克里和商務部長雷蒙多等，展現出希望緩和兩國關係的迹象，但如果細看美國國內民意，就知道中美關係要取得突破並不容易。根據民調機構皮尤研究中心月前公布的一份民調結果，有83%的美國人對中國持負面態度，其中極度不喜歡中國的佔比高達44%，38%受訪者認為中國是敵國。此前另一機構的民調也顯示，有四成多的美國人認為中國正準備與美國開戰。相關數據都是歷史上最惡劣的。

這種情緒也反映在地方政府的政策上。美國佛羅里達、德薩斯、猶他和南達科他等近24個右翼州份，已提出或頒布限制中國人購買土地、建築和房屋的法案，部分條文比聯邦政府的法律還苛刻。例如在聯邦政府層面，是成立由財政部長領導的委員會，有權審查和阻止中國人可能獲得美國企業或軍事設施附近房地產控制權的交易。委員會只是有權審查，未必一定採取行動，但右翼州份提出或頒布的法律，不少已直接禁止中國購買廣義上的「關鍵基礎設施」附近的農田或財產。

明年是美國總統選舉年，遏制中國崛起已經成為美國政壇和社會最大的公約數，兩黨總統候選人一定會在這方面大做文章，甚至是比拼反華力度。這種官方到民間、民間再到官方的互動，只會令中美關係繼續處於下降螺旋之中。