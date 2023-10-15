筆下風雲：內塔尼亞胡走火入魔

以巴衝突持續至今已一星期，以色列愈來愈殺氣騰騰，國防軍要求加薩北部的巴勒斯坦平民，在24小時之內撤離至加薩南面，似準備對加薩發動地面戰。問題是，加薩人口多達200餘萬，要一半人口往南撤，24小時如何撤得了？這樣做不止強人所難，根本就是做騷，可憐的巴勒斯坦平民，只能眼睜睜看着殘酷的戰場降臨。

目前加薩已遭以色列斷水斷電斷糧斷藥，聯合國直斥會令人道危機更加惡化，饒是如此，西方國家依然擺出支持以色列的姿態，對無辜等死的平民百姓視而不見，難道巴人的命不是命？加薩猶如人間煉獄，西方高舉的民主人權普世價值，顯然只是個笑話。

冤有頭，債有主。是次突襲由哈馬斯策動，以色列即使要報復，亦應該集中向哈馬斯領導層報復，大可逐個實行「斬首」行動，而不是濫殺無辜，連老弱婦孺都不放過。再說，聯合國早在1974年已提出「兩國方案」解決以巴衝突，但巴勒斯坦至今立國無期，以色列則步步進逼，屯墾區愈佔愈多，將這群可憐的阿拉伯人逼到懸崖邊上。只要這個死結解不開，即使哈馬斯遭以軍全殲，激進勢力亦不會就此終結，春風吹又生是必然結果，情況就如拉登死了，阿蓋德沒有了，但一樣有伊斯蘭國崛起，塔利班一樣回朝。

事實上，由上世紀40年代到80年代，中東先後爆發5次戰爭，每次都是以色列取勝，今次肯定也不例外。以色列是軍事強國，哈馬斯根本無法可比，但內塔尼亞胡對加薩狂轟濫炸，切斷所有維生物資供應，做法已走火入魔，一旦強攻加薩進行大屠殺，勢必激起所有回教國家反彈。目前沙特已表明拒絕跟以國建交，一旦連伊朗、埃及都惹怒，中東大亂矣。