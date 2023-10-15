龍吟虎嘯：防止有變 速戰速決

以色列為盡快發動地面進攻，上周五凌晨通知聯合國，要求24小時內撤走加薩地帶北部約110萬人到南部。此舉說明，一是以色列已迫不及待要發動地面進攻，消滅巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯，屠戮巴勒斯坦人，瘋狂報仇。

二是為了掩飾其「滅絕」目的，掩飾會有大規模的屠戮，以色列弄出了一個110萬人盡撤的「數字遊戲」，欺騙世人、欺騙國際社會，好像它並不想大規模屠戮似的。

然而誰都知道，在戰事混亂、一切條件極之匱乏下，要24小時內撤走110萬人，是完全不可能的。聯合國已痛斥了以色列的「最後通牒」——將導致災難性的人道後果，強烈要求以色列軍方取消命令，避免慘劇變成災難性。

以色列報仇心切、滅巴心切，它知道這是「千載難逢」之機，但是要快，要速戰速決。現在美國和西方主導的「國際輿論」對它有利；美國力挺以色列，派遣兩個航空母艦戰鬥群阻遏「利用當下以色列局勢渾水摸魚的國家」，亦對它有利。伊斯蘭世界目前除了伊朗、敍利亞、黎巴嫩挺哈馬斯比較堅決，其他雖然也有不少譴責以色列，但阿拉伯國家遠沒有形成團結一致的力量。中國、俄羅斯、歐盟也都在呼籲停火議和，執行聯合國通過的「兩國方案」。

這種形勢下，以色列清楚盡快地面進攻加薩對它最有利，阻力也最小。拖下去，國際社會、阿拉伯世界、美國、中國、俄羅斯、歐盟等都可能生變數，對以色列只會不利。

以色列有今天，離不開美國。美國的以巴政策是中東亂源，是阿拉伯世界的災星禍水。以色列在中東的橫行霸道，為美國爭取利益，與巴勒斯坦人的千年仇恨，今次「慘遭伊斯蘭恐怖主義打擊」，美國「感同身受」，認為「若以人口計算」，相當於遭遇了10次「911」恐襲。現在美國也在「氣頭」上，很是瘋狂，對以色列報仇屠戮最有幫助。