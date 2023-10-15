坦言集：猶太核戰？

以色列要求加薩居民騰空北部，遷移至南部，使他們與以色列聚居處隔離。100多萬人，不分老幼，要求在一天之內遷移，放棄多年的家園，這是典型佔領軍的做法，也是19世紀歐美殖民主義者對待各地原居民的慣用策略。

以色列政府不再掩飾其殖民主義的醜惡行為，公然推行，便不只是針對加薩居民，而是向全世界挑戰。觀乎其突然空襲敍利亞大馬士革等的國際機場，是明顯挑釁，嚇阻敍利亞及所在的阿拉伯組織援助加薩的哈馬斯。說是先發制人，實是全面向周邊地區的阿拉伯人挑戰。以國極右政權在哈馬斯突襲重創後驚惶失措，陷入歇斯底里的反應。它唯一理智之處，是害怕進軍加薩與哈馬斯在城市巷戰中決勝負。

但是，巴勒斯坦政府已公開反對在加薩遷移居民。巴勒斯坦政府是以巴勒斯坦官方代表的政府來作這樣的聲明，一是聲援加薩人民；二是暗示巴勒斯坦政府在被佔的西岸地區不會坐視；三是向國際社會求援。不管巴勒斯坦政府怎樣反應，哈馬斯是不會退卻的。城市巷戰是打垮以色列殖民主義的重要關鍵，哈馬斯布局多日，不會放棄。

哈馬斯不退，加薩人民大部分不退，或退不了，只有聯合國救援機構撤退，因為以軍已炸死了眾多聯合國救援人員，以色列是無差別地攻擊加薩。以色列的反應會是加強轟炸，製造更多的傷亡。但國際社會與輿論已開始轉調，猶太資本不可能把國際媒體完全壟斷，與英美政府實行對媒體與社會輿論的白色恐怖。愈是轟炸，國際對以色列的態度會轉惡劣，中國、俄羅斯等非西方大國，將被迫要求國際對以色列譴責、阻止以色列，美英歐洲的民意亦會轉向。哈馬斯與加薩人民堅持留在家園的努力，容易得到國際聲援，以色列和美國不能不有所顧忌。於是，以色列會被迫發動地面攻擊，進侵加薩，開始將會是長期和極度慘烈的巷戰，要看哈馬斯與以軍誰可贏得巷戰。

若哈馬斯失利，會是加薩人民的種族滅絕，黎巴嫩真主黨及其他組織會坐視不理嗎？若以色列敗則會亡國，以猶太極右勢力而言，他們大有可能動用核武。事實上，全世界最敢於用核武的是以色列，不是北韓，這是宗教狂熱分子的瘋狂取捨。這不會是世界大戰，而是巴勒斯坦地區的地獄之路，對巴勒斯坦人民來說，這是兩難。但生而為奴，倒不如與敵同亡！