政情：的士停工歸咎保險 陳健波嘆失焦點

話極端天氣不一定拒賠

波哥日前拍片，指所有保單都係一種合約，會列出不受保條款。實情係的士保單裏面，並冇條款話8至10號風球或黑雨等極端天氣，的士就會失去保障。波哥話問過幾位專做的士保險嘅負責人，佢哋都話咁多年來，不論全保抑或第三保，都從未試過因8號風球期間發生意外而拒賠。再者，亦未曾聽聞話打風期間開工嘅的士司機，遭執法人員檢控「沒有第三者保險而使用車輛」，證明的士嘅保險唔會因打風而失效。不過波哥強調，無論天氣狀況如何，駕駛人士都要小心保護車輛。