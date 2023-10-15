政情：尋航拍機空手而回 張美雄無悔

張美雄

雖然歌仔都有唱「跌咗嘢試吓唔好搵」，但屬於自己嘅物件消失得無影無蹤，原璧歸趙嘅期盼又真係好難按捺得住。上個月，西貢區區議員張美雄不惜跋涉，沿住峭壁去到佛頭洲稅關遺址一帶，尋找拍片期間失事嘅航拍機，只可惜幾經努力，失物最終都係搵唔番。

繩索攀峭壁 曾想縮沙 話說張美雄嘅議辦同事，用佢部航拍機拍攝將軍澳137區嘅發展情況，豈料飛行中途突然失聯，價值8,000多元嘅高空拍攝器材從此杳然。較諸硬件價值，航拍機入面嘅無數影片不但更彌足珍貴、亦更為重要。張美雄不禁萌生尋找嘅念頭，畢竟自己唔試過，又點知搵唔搵得番呢？

因航拍機最後傳回嘅畫面，乃鳥瞰佛頭洲稅關遺址一帶，於是張美雄按此線索前往尋找，殊不知路況崎嶇，要依靠峭壁上嘅繩索慢慢咁攀過去。張美雄曾打算「縮沙」，但回想幾年前喺海灘游水沖走副眼鏡，但後來都搵得番，從而自我激勵繼續前進，幾經周折終於到達，但搜索咗一段時間都係冇發現，頓感難度堪比大海撈針，結果係兩手空空咁打道回府。

張美雄話，事後佢曾委託「航拍機搜索隊」尋覓失蹤器材，但無果，推測航拍機已墜落海中。儘管最終係得個吉，但佢覺得無怨，畢竟自己曾付諸行動。