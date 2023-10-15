政情：遊肇慶網紅夜市 議員讚好構思

同香港一樣，內地唔少地方亦推行「夜經濟」。議員葛珮帆、邱達根、林筱魯、陳紹雄同陳沛良，上周五前往廣東肇慶展開一連3日嘅考察活動。由於抵埗已屆暮色時分，遊夜市就成為佢哋喺當地嘅首個行程，親身體驗集多項潮玩元素嘅網紅街，既富有特色又具有吸引力。

5位議員遊覽嘅「肇慶新區網紅夜市」位處星湖周邊，月均客流量超過10萬人次。夜市以時下風靡內地嘅露營風格同音樂表演，匯集吃喝、體育、非遺等文化元素於一體，去年甫開放旋即成為網紅「打卡」熱點，激發夜間消費熱潮。葛珮帆指有關項目由政府資助改造工程，將湖邊嘅村屋改建成各式各樣嘅民宿、食店、商店、酒吧。佢認為市政府對改建樓宇及地區所持嘅開放態度，以及發展夜經濟嘅決心，值得香港借鑑。

倡港府參考回收鋰電池 尋日朝早，佢哋就前往肇慶嘅新能源企業，考察如何變廢為寶，回收退役鋰電池進行無害化處理同資源化利用，實現鋰電池迴圈再造，同時有效減少環境污染。葛珮帆指港府打算明年推出鋰電池生產者責任制，並會興建退役鋰電池處理廠，當地企業所採取嘅迴圈再造技術及方法，值得香港參考。之後佢哋去到肇慶高要考察大灣區首個預製菜產業園，葛珮帆話近3年來，內地預製菜市場規模穩步增長，佢建議港府應研究如何支持香港食品企業發展預製菜產業，食品檢測發展亦大有可為。