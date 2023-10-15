政情：出招打擊議員走堂 推高投票率 挽民望

早前有報道揭露，立法會會議投票率低。事件引起外界關注，建制派「班長」廖長江更向議員發出「溫馨提示」，要求議員盡量開會及發言。而適逢立法會暑假休會即將完結，本周三（18日）復會。據了解，立法會不同板塊嘅正副班長、行長前日召開內部協調會議，要求未來立法會大會、內會及財會投票率，均要佔整體委員數目過半。

到目前為止，立法會今個會期所通過嘅24項政府法案當中，約三分之二投票時在席參與議員人數不足一半，低於法定門檻，部分政府法案，出席投票嘅議員數目只得三分之一。更有5位議員，被點名投票參與率低，不足兩成，相關議員後來解釋，話代議士只要做好「分工」，唔一定要坐足每個會議；亦有新議員自辯話絕無偷懶，只係未掌握議員同事嘅發言長短，難以預計時間返回議事堂內表決；又或者預料到法案能夠通過，故不必「坐定定投票」；更有議員質疑記者質素，撰文指法律角度並無投票參與率呢回事，爭議言論引起反彈。

另外，亦有指唔少議員喺財會上零發言，加上發生「立會好聲音」事件。一連串風波後，「班長」廖長江提醒議員，不能令議會聲譽受損，建議議員最好盡量出席所有大會、財會及各個委員會會議，每次會議都提問，每年口頭質詢加書面質詢近10條，跟進官員回應約10次，除每次大會開會時必須出席外，通過法例同各種表決應該盡量出席。結果，喺「班長」訓示之後嘅財會，明顯多咗議員出席以及發言。

須過半數 警告失蹤後果嚴重 但係要防止故態復萌，單憑呼籲似乎唔足夠，還需更硬性嘅指標。據了解，建制派3個不同板塊嘅「大佬」前日一齊開會，就低投票率而訂出新要求，指未來嘅立法會大會、內會及財會嘅投票率，要佔整體委員數目過半，即使不用記名投票，都必須一半人出席，以免影響觀感。至於有何細節上嘅安排以促使協調得更好，就有待各板塊進一步商討。特別係較多新人嘅，可能需要更多嘅提醒。

有資深議員認為，有關安排並無特別，對比當年仍有泛民嘅議會，呢種協調根本不值得掛齒。又認為議員應該盡責，自動自覺出席會議以及投票，時刻留意開會進度，準確拿捏返回議事廳嘅時間。既然類似嘅協調向來都存在，今次又有何特別？有議員坦言，今次屬鄭重要求，冀每位議員皆認真看待、全力配合，若依然故我，或要作出解釋，甚至有更嚴重後果。