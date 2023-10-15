Tesla未上鎖泊街道 招雙賊偷平板電腦

車主貼文戲言：尋找失散多年兩兄弟 有車主早前上載車Cam短片，指在上周四（12日）深夜驅車抵達尖東並把座駕靠泊路旁，惟他消遣後折返取車，赫見放在車廂的平板電腦不翼而飛，翻查車Cam後始發現有兩名男賊，於較早前分別開啟車門及「睇水」，攝手攝腳擸走其iPad後快步逃去。車主又笑言要「尋找失散多年的兩兄弟」，並薄酬一萬元呼籲網民協助，並聲言會在貼文12小時後報案代尋。有網民睇片後相信兩賊為慣匪，相信因目睹疑是Tesla的電動車的倒後鏡未摺起，猜測司機未有鎖車而伺機犯案。

上周四深夜11時許，事主驅車前往尖東娛樂場所消遣，在抵埗後把座駕停泊於加連威老道港晶中心對開路旁後離開，惟他折返取車時，赫見放在車內的平板電腦失去。他隨即翻查車Cam錄影片段，發現事發前有兩名分別身穿黑衣及格仔恤衫的男子途經上址，兩人一度凝視其座駕。隨後兩男沿路折返，當中黑衣男戴上口罩步向前座乘客位開啟車門，其同黨則邊行邊「睇水」，此時黑衣男俯身入車廂，掠去一部平板電腦後便往科學館道方向逃去。

限12小時內歸還 否則報案 其後，事主上載3段共長約半分鐘的短片至社交媒體，並貼文笑指要「尋找失散多年的兩兄弟」，並薄酬一萬元尋回失去的平板電腦。事主同時留下聯絡電話，呼籲網民如認識兩賊匪，歡迎提供資料領取獎金。他又在文中戲言，「兩兄弟唔小心認錯車，車內部iPad咁岩（啱）痴（黐）住左（咗）喺佢隻手，可能返到屋企先發現手上多左（咗）部iPad」，他續指如可物歸原主，定必有賞，但如仍未歸還，貼文12小時後將會報案代尋。

有網民看畢片段後，留言表示懷疑涉事車輛是一部Tesla電動車，並指出相信兩名賊人為慣匪，因目睹涉事車輛倒後鏡未有摺起，故此猜測司機未有鎖好車輛，因此伺機擸走車內財物。