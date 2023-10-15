女遊客袋有乾坤 藏值220萬可卡因

南非迂迴來港 機場清關落網 海關前日在機場截查一名由南非出發、經東非及中東來港的女遊客，由於留意到其隨行的手提袋既重且沉，內部夾層異常厚硬，遂動用高科技儀器檢驗，結果揭發夾層內藏有約值220萬元的懷疑可卡因，隨即拘捕該名女子。據悉，疑犯任職導遊，今次獨自來港，疑借迂迴路線減低注意，藉此避人耳目偷運毒品。案件仍在調查，不排除有進一步行動。

海關機場科人員於上周五在赤鱲角香港國際機場，替一名來自納米比亞溫荷克、經埃塞俄比亞的斯亞貝巴及阿聯酋杜拜抵港的外籍女子進行清關手續。期間，人員發現她攜帶的一個手提袋異常沉重，而且袋內夾層特別硬厚，懷疑內有可疑，遂利用X光系統及拉曼光譜儀等器材作仔細檢查，結果在手提袋的夾層，發現共約兩公斤的懷疑可卡因，估計市值約220萬元，遂當場拘捕該名55歲女子。

夾層特別硬厚惹疑 被捕人士報稱任職導遊，相信是獨自展開「運毒之旅」，她已被控以一項「販運危險藥物」罪名，案件將於明日在西九龍裁判法院提堂。案件現交由海關毒品調查科接手跟進，將會繼續循毒品的來源及去向展開追查，不排除稍後有更多人落網。

調查人員指出，案中有兩個特別之處。第一，被捕人士是由出發地，輾轉從非洲及中東不同國家轉機飛抵香港，相信有人企圖採取迂迴路線來港，意圖逃避海關偵查。第二，被捕人士是把毒品收藏在手提袋夾層，從而加大關員的執法難度。

海關強調，面對販毒分子不同的收藏方式及偷運手法，海關一直配備精準先進的設備儀器，例如電子掃描器和拉曼光譜儀等，協助高效快速地進行檢查工作，正如今次便成功從源頭堵截該批毒品流入本港。海關會適時調整執法策略，並會根據風險管理原則，重點揀選來自高風險地區的旅客作清關。海關重申，根據香港法例，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判處罰款500萬元及終身監禁，市民切勿以身試法。