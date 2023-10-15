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商場偷拍裙底春 17歲青年被捕
【本報訊】上周五傍晚6時許，執法人員接報，指有一名17歲青年，疑於紅磡愛民商場近禮民樓梯間，以手機偷拍一名26歲女子的裙底春光。人員接報到場，經初步調查後，以涉嫌「非法拍攝或觀察私密部位」拘捕該名青年，他隨即被帶走扣留調查。
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