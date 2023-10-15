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圖書館作猥褻行為 63歲男子就逮

涉案男子被帶走調查。 涉案男子被帶走調查。
涉案男子被帶走調查。
【本報訊】上月22日，執法部門接獲報案，指有人在調景嶺公共圖書館內，懷疑作出猥褻及不雅行為。將軍澳區執法人員經調查及分析後，於上周四上午約10時半，於將軍澳彩明苑內，以涉嫌「破壞公眾體統」拘捕一名姓陳（63歲）男子，他隨即被帶走扣留調查。
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