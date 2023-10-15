東呼即應：公園野戰洩春光 校服男女太猖狂

築起傘陣 旁若無人 東呼即應籲勿犯禁 本港寸金尺土，年輕男女的「土地問題」再度引起關注。近日網上流傳一段影片，片中只見一對身穿校服的男女，女上男下，築起傘陣疑似在公園內進行親密性接觸。《東呼即應》就事件諮詢法律界人士意見，有律師表示，在公眾地方進行有關行為，可被控告「有違公德罪」，最高刑罰可判監7年；若事發時女性年齡為16歲以下，與其有性或較親密的舉動會干犯「非禮罪」，最高可被判監10年。

時下年輕一代人細鬼大，片中男女於白晝下不理他人目光，在公園內疑似進行親密性接觸，過程遭人高角度拍攝。《東呼即應》就片中行為請教專業人士意見，大律師陸偉雄表示，如果有兩個人，一男一女在公眾地方進行親密行為，甚至是性行為，將可被控告「有違公德罪」。該罪判罰最高可被判監7年；惟即使非最高刑罰，亦會被判處監禁性刑罰，其中個別個案更會另外判處社會服務令。

陸偉雄又補充，若事發時女性年齡屬16歲以下，在法律上她並不能夠同意讓任何人去觸摸她，若有人與其有性或較親密的舉動，該行為將已干犯「非禮罪」，最高刑罰可判監10年。

車廂打手槍 煲煙做功課 網上亦流傳各地學生如何運用交通時間，《東呼即應》早前曾報道有香港「學生哥搭港鐵開枱做功課」，惟非每個學童皆只會爭分奪秒趕學業；有片段於網上流傳，有疑似外國的學童在車廂內疑「打手槍」，眾目睽睽下絲毫不在意他人眼光。此外，另有網上片段見到，有3名學童「圍枱」吸煙，動作架勢十分嫺熟，途中煙灰掉落在功課上，仍處變不驚，彷彿已成日常。

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有學童在車廂內疑似打手槍。 東網版面新設計一撳即睇 片中學童吸煙動作架勢十分嫺熟。 東呼即應爆料熱線