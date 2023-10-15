「未來科學大獎周」首度在港舉行

【本報訊】「2023未來科學大獎周」首次在港舉行，當局指相信這項匯聚全球過百名科學家的盛事，能鞏固本港發展成國際創科中心的地位，又強調創科發展是政府的施政重點，過去多年已投資超過2,000億元用於發展基礎設施、推動研發、培育人才和支持相關行業。當局亦正全力推進《香港創新科技發展藍圖》，本月發表的新一份《施政報告》會有更多針對措施提升香港的創科實力。

一連4日 匯聚全球逾百科學家 創新科技及工業局局長孫東出席開幕禮致詞時表示，活動選擇在港舉行有象徵意義，本港提供創科發展的良好「土壤」，有信心可成為國際創科中心，擔當內地與全球聯通的橋樑重要角色，亦有信心年輕一代會在更強的創科氛圍下成長。

由未來科學大獎基金會和香港科學院合辦的「未來科學大獎周」，於昨日起至本周二（17日）一連4日在港舉行，其中昨日和今日兩日的科學峰會，邀請全球數十名國際頂尖科學家分享前沿科學成果。而周二下午將在故宮文化博物館舉行頒獎典禮。