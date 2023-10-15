創科融合體育 鼓勵學童多運動

學習編程 訓練解難能力

該計劃包括13節課堂及工作坊，讓學童不但能深入學習及體驗相關運動。同時，學童將學習與STEM相關的知識及應用，涵蓋運動科學、編寫程式、馬達、機械裝置製作及micro: bit等主題。透過參與各項體育活動，學童能培養創意、解難能力、批判性思維和團隊合作精神，學習從不同角度分析問題，提出獨特的觀點，並探索創新的解決方案。例如，參與乒乓球項目的學童會在13節課堂內認識乒乓球這項運動，並製作一個由micro: bit等編程軟件和3D打印組成的發球機，了解科技如何結合乒乓球訓練及透過編程訓練他們的邏輯思維。