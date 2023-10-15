福田口岸增3免費專線 直達深圳8大商場

【本報綜合報道】復常後港人愛北上消費，深圳市當局亦頻頻「出招」便利旅客在當地出行。昨日深圳福田口岸新增3條免費巴士接駁專線，便利港人直達8大商場，逢星期六、日及包括香港法定假期在內的假期營運，直到明年1月。另外，廣東深圳口岸微信公眾號昨日發布最新通知，將依託便民服務點，建立標準化服務體系，為旅客提供免費諮詢、臨時充電、輪椅、緊急藥箱、飲用水等多項便民服務。

逢周六日 港法定假期營運 該3條專線均由福田口岸出發，上車點位於福田口岸旁邊巴士總站。去程時間為早上9時至晚上8時，而回程則為每日早上10時30至晚上9時30分。該3條路線途經多個深圳熱門旅遊地點和商場，以及崗廈、會展中心及購物公園等3個地鐵站。

另外，深圳灣口岸利用現有空置房間為更多旅客提供諮詢、便民、便利服務，同時設置口岸消費幫助專區。西九龍站口岸出境方向B2層大廳有醫療服務點，可提供24小時醫療救助服務。在蓮塘口岸增設升降機，可有效滿足踩單車民眾及行動不便等人士出行需求。

深圳口岸表示，將持續按照一流標準，進一步完善各口岸的便民服務功能，持續優化通關環境、提升通關便利化程度，為旅客提供友善、便利、高效的通關服務。