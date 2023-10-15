醫健：伶牙俐齒：嘴唇生咗粒嘢

久不久筆者會遇見一些病人求診，話嘴唇「生咗粒嘢」，好似大多了，好擔心是惡性。這些嘴唇腫塊或水疱多數出現於下唇，表皮光滑，直徑約5至7毫米。筆者會問患者有否曾經咬傷或撞到下唇，大約出現多久，再仔細檢查腫塊質地，有否黏連下層組織。大部分此類病變可從病歷和外觀作出診斷，偶有可疑情況或不尋常特徵可能需要進一步檢查，例如做磁力共振或抽組織化驗。

病變出現在嘴唇哪一個位置對診斷非常重要。若果「粒嘢」出現在下唇，很可能是咬傷導致。最常見是兩種情況，分別是「小唾液腺囊腫」（minor salivary gland mucocele）和「纖維上皮息肉」（fibroepithelial polyp）。

常見囊腫息肉 可手術切除 「小唾液腺囊腫」是由於口腔黏膜內細微口水腺的小管受損，導致口水積聚在黏膜下形成小水疱；「纖維瘤」則是由於黏膜受損，愈合過程中有過量纖維增生，形成一粒球狀腫塊。「小唾液腺囊腫」和「纖維上皮息肉」皆是良性，若影響患者外觀或經常咬到，可以在局部麻醉下進行小手術切除。

當然，凡事都有例外，若果腫塊出現於上唇，或者面積比較大，便有可能是其他病變。理論上，嘴唇內任何組織都有機會發生變化，口腔頜面外科醫生需要排除其他可能性，如口水腺良性或惡性腫瘤、血管瘤和鱗狀細胞癌。

若發現嘴唇「生咗粒嘢」，可以先找牙醫先作檢查。香港大學牙醫學院口腔頜面外科臨床副教授梁耀殷