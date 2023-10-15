醫健：罕罕而談：導盲犬快失業？

八成罕病由基因缺陷引致，對患者的器官造成系統性影響，包括視覺。筆者便因患視網膜色素變性（retinitis pigmentosa，RP）而致視覺全失，依靠導盲犬輔助出行。

日前在內地接觸到一件輔助器具，能發揮許多導盲犬有的甚至沒有的功能。那是一頂輕便的太陽帽，奧妙在帽沿上下。

帽沿上有一個小雷達，提醒用者前方有障礙物，障礙物的距離可以按用者需要調校，例如1.5米、0.8米之類。在設定範圍內有障礙，雷達便發出警示，離障礙愈近，警示聲愈急促。

配備雷達太陽帽 警示障礙 貼緊帽沿下方是鏡頭和控制按鍵，功能包括有定位提示、讀出前後各方的建築物和公司名稱、詳細描述眼前的景物等等。我戴上後左顧右盼，它告訴我右面是甚麼大廈、左面是某集團的辦公樓等等；然後我向着左面，問它那裏有沒有人？它告訴我：「那是一位女士，穿綠色衣服」我再問：「她胖嗎？」它笑了，說：「有點豐滿。」原來鏡頭可以直接連接到後台，那裏有全天候值班的人員，隨時為你描述眼前的情景，不是「人工智能」，卻是「工人智能」！

令我更佩服的，是隨手拿起一本書翻開一頁，用鏡頭對着，它便由頭到尾一字一句讀出，中文英文均清晰準確，翻開下一頁，一樣照讀無誤。

我的導盲犬除了可以為我避開障礙之外，全不具備這頂太陽帽擁有的種種高超功能！

據介紹它與一部智能手機的功能相近，是內地一家頂級電訊商的產品，售價六千多元人民幣，加上後台服務費每月約二百元，不過暫時未在境外包括港澳台銷售。

也許內地的導盲犬要比香港的同行更快下崗了！香港罕見疾病聯盟會長曾建平

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