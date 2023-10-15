下一波新冠高峰將殺到 第3代疫苗冀下月底供應

【本報訊】香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌指，近期受新冠病毒感染入院的個案相對平穩，嚴重個案亦不多，相信與不少人已染疫及打針有關。他稱，近期染疫患者99%人屬感染XXB變種新冠病毒株，BA2.86病毒株的感染個案亦開始浮現，但僅佔整體的0.1%。惟他強調，上一個新冠病毒高峰期為今年5月，而染疫或打針的效力會在半年後下降，故估計下月將是另一波高峰期。

80歲以上 未針比例近30% 本港主要流行XBB變種新冠病毒，許樹昌表示，現時新冠嚴重個案不多，感染患者大多屬於XBB病毒，並非感染高峰。由上一次高峰即今年4至6月起計，由於打針後4至6個月，抗體便會降低，預期今年11月左右會再有感染高峰。

根據衞生署資料，80歲以上未曾接種新冠疫苗的比例佔26.8%，70至79歲未打針比例為22.5%，6個月至5歲未接種一劑的比例為41%。許透露，當局正洽購相關的第3代新冠疫苗，期望今年11月底、12月可向公眾供應。他又指，XBB疫苗一般副作用與之前的疫苗接近，包括針口痛及紅腫、微燒、頭痛、疲倦和肌肉關節痠軟的比例很低，未有新疫苗前，有需要的市民仍可使用現有疫苗，減低重症及死亡風險。