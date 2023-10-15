中招回落勿掉輕心 戴口罩助防流感

37宗成人嚴重個案奪21命 專家籲打針 夏季流感高峰期持續，本港上周呼吸道樣本流感確診比率雖從高位回落，但仍高於基線水平。新發現及動物傳染病科學委員會主席、香港中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌表示，近期衞生署呼吸道樣本確診比例中，流感較新冠病毒佔較高比例，流感一般在每年1至3月出現高峰，目前是接種流感疫苗的適當季節，提醒市民在人多擠迫的公共交通和公共場所，要戴口罩和多注意手部清潔。

許樹昌表示，近期成人流感的37宗嚴重個案中，超過一半沒打流感針，21人死亡。不過，他表示，由於社區內不少市民仍佩戴口罩，因此今次夏季流感的爆發程度未如疫情前嚴重。

兒童方面，今年8月中開始的夏季流感高峰期，共有13宗嚴重個案，其中一人死亡，死者亦無打針，而重症者中亦只有5人已打針，反映同樣有超過一半重症病人並無打針。許呼籲市民盡快接種流感疫苗，「大家3年冇接觸過流感，如果突然間感染係更加辛苦。」

應對流感高峰 按階段增病床 醫務衞生局早前指，當局擬將社區監測機制推展至季節性流感等傳染病。新冠的社區監測已經恒常化，目的是檢視全港的爆發情況，且過往經驗顯示社區監測會早於社區爆發情況，因此決定推展社區監測至流感病毒監測。

另外，醫管局將採取新措施應對冬季流感高峰期，包括增設103張新病床，亦參考應對新冠疫情經驗，按階段性應變計劃增加醫院病床數量等。翻查資料，醫管局於上年度增設394張新病床，並準備逾800張臨時病床。