機鐵停駛影響大 擬檢討風險安排

9號波安全情況下倡容許完成旅程 颱風「小犬」日前吹襲本港，香港天文台由預警至改掛9號風球，相隔僅15分鐘，港鐵露天段服務即時暫停，大批旅客及市民滯留機場及港鐵站引起鼓譟。運輸及物流局局長林世雄昨日表示，理解旅客抵港後希望盡快返回居所，但風暴下交通工具提供有限度服務是必然的事情，又指當局知道機鐵停駛的影響大，但強調要考慮風險和安全因素，已要求港鐵按近期經驗檢討，在安全情況下容許乘客在9號風球下完成旅程，而港鐵正進行評估，相信很快會有結果。

林世雄昨日在電台節目表示，風暴下當日在香港降落的航班，包括大量轉機客，若貿然一刀切暫停所有航班升降，對該些旅客有很大影響，故在安全情況下，當局仍讓航班如常升降。他表示，已要求機場管理局應一同考慮處理機場旅客的能力，他指假設航班轉飛附近地方對旅客更不便，相信旅客在惡劣天氣下，寧願航班安全在港降落、在機場等候。

研的士取籌系統 免等候 林稱，機管局已不斷提醒旅客風暴下的天氣和交通情況，會研究引進的士電子取籌系統，避免乘客在的士站等候，和要求港鐵檢視風暴下的行車安排，當局亦會加強公眾教育和宣傳。

港鐵露天段建上蓋成本高 對於有議員建議在港鐵所有露天路段加設上蓋。林表示，港鐵有200至300公里長的路段，例如東鐵綫及屯馬綫大部分路段屬於露天，若要在已啟用的鐵路線進行改裝，涉及工程繁複，成本不低。

他表示，鐵路運作應以安全為依歸，已要求港鐵按近期經驗檢討，在安全情況下容許乘客在9號風球下完成旅程，避免乘客狼狽。

林世雄又提到，颱風來臨前，政府跨部門小組已開會討論應對方案，採取可行的措施。機場交通每日有兩至3個高峰期，機管局以往會因應旅客數量，提早聯絡的士商會安排的士到機場載客。當日機管局已作出呼籲，但是司機亦要顧及自身安全，以致成效不大。至於坊間建議設立颱風的士車隊，林世雄認為惡劣天氣下，路面狀況或有機會變得不安全，颱風車隊的安排仍要小心考慮。